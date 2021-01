Energisme va lever 6 M€

Energisme, spécialiste français des mégadonnées au service de la maîtrise de l’énergie, a annoncé le lancement d’une augmentation de capital par placement privé pour un montant de 6 M€. L’opération porte sur un maximum de 20% du capital social de la société et les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission sur le marché d’Euronext Growth Paris. Le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal à 80% de la moyenne des cours moyens pondérés des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission.

Les fonds seront levés principalement en France et dans le reste de l’Union Européenne auprès d’un cercle restreint d’investisseurs. Ils serviront à renforcer la force commerciale, et potentiellement à réaliser des acquisitions : « la société poursuit la veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d’acquisition se présente, de réallouer l’utilisation d’une partie des fonds », précise l’entreprise dans un communiqué. Cette augmentation de capital intervient six mois après son introduction en Bourse, au cours de laquelle Energisme a récolté 8 M€.