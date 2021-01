Les parcs éoliens récents plus aisés à prolonger que les anciens ?

Il a été question d’avenir lors de la conférence de l’Office franco-allemand de la transition énergétique (Ofate) aujourd’hui. En l’occurrence, celui des parcs éoliens en sortie d’obligation d’achat de part et d’autre du Rhin. En France, les parcs éoliens les plus récents (datant de 2010 à 2014) feraient face à moins de contraintes que les plus anciens, selon une analyse de l’Ademe. Explications.

7 GW d’ici 2028

L’Ademe s’est intéressée de près aux parcs éoliens en fonctionnement en France et à la ...