BloombergNEF voit 2021 en vert

Comme quelques autres rares secteurs, la transition énergétique n’a pas connu de crise en 2020. Selon le rapport que vient de publier BloombergNEF (BNEF), 501 milliards de dollars* ont été investis dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques, l’hydrogène vert et la chaleur non fossile entre autres, soit une progression de 9% par rapport à 2019. Dans les énergies renouvelables, le montant ressort à 303 Mds$, soit une hausse de 2%. Les nouvelles installations solaires et éoliennes dépassent 200 GW dont 132 GW pour le solaire.

Un autre fait notable : les sommes levées en Bourse par l’industrie du véhicule électrique atteignent 28 Mds$ contre… 1,6 Mds$ en 2019. Quant aux green bonds et à l’ensemble de la dette dite soutenable (social bonds, sustaniblity loans…), ils franchissent des niveaux records : 720 Mds$ (+29%).

L’agence pointe aussi cette spectaculaire progression du nombre de grandes entreprises ayant adopté une stratégie bas carbone fondée sur les recommandations des climatologues (“science based”) : 556 soit une hausse de 80% par rapport à l’année précédente.

2021 comme 2020, pour les investissements

Et pour 2021? En insistant sur ...