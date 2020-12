Vinci Energies veut devenir « un prestataire majeur » de l’éolien offshore

(@EWE OSS)

Vinci Energies fait son entrée dans l’éolien en mer en acquérant EWE OSS, filiale de l’allemand EWE (5,7 Mds€ de chiffre d’affaires en 2019), énergéticien et gestionnaire de réseaux d’électricité et de gaz, détenu par des municipalités. « Cette acquisition est d’une importance stratégique, elle permet d’étendre les services d’Omexom – une marque de Vinci Energies, NDLR – sur le marché des parcs éoliens offshore », commente le communiqué de l’acheteur. Interrogé sur sa possible participation aux futurs appels d’offres éoliens en mer en Europe et plus particulièrement en France, par exemple en Normandie, Vinci Energies répond par l’intermédiaire de sa porte-parole n’avoir pas de communication à faire sur le sujet.

Acquérir une plate-forme de compétences

Rebaptisé Omexom Renewable Energies Offshore, EWE OSS doit devenir ...