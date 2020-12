Data Farm, Hycco et Unéole primées au challenge Bercy IMT

@Unéole

Trois start-up de la production et des économies d’énergie figurent par les dix finalistes du Prix Innovation Bercy Institut Mines-Télécom (IMT). Tous gagnent une participation au CES Las Vegas 2021 et rejoignent la compétition pour les grands prix et le prix Good in Tech de ce Prix Innovation Bercy-IMT 2020 remis le 2 février prochain. Les jeunes pousses ont été auditionnées le 22 octobre par un jury (business, technologie, institutionnels) présidé par Thomas Courbe, à la tête de la direction générale des entreprises au ministère de l’Économie et des Finances.

Data Farm installe et exploite des datacenters zéro carbone dans des fermes alimentées au biogaz. Elle propose des services IAAS (infrastructures as a service), des calculs haute performance pour l’intelligence artificielle, du data marketing et de la modélisation pour la finance, le climat, la recherche en général. La start-up est incubée à l’IMT-Business school, Télécom SudParis et l’ENSIIE*.

Hycco (Hydrogen carbon components), basée à Albi, se consacre à l’hydrogène et ...