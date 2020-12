Hydrogène : associé à Plug Power, Gaussin flambe un peu plus en Bourse

(@Gaussinà

Ca va fort en Bourse pour le titre Gaussin Manugistique, ce fabricant de véhicules de plus en plus autonomes pour la logistique dans les entrepôts, les ports ou les aéroports : + 700% depuis le transfert, en juin, de la valeur du marché libre vers NYSE Euronext. Et + 27,3% aujourd’hui. Les investisseurs ont cette fois salué l’accord que vient d’annoncer la PME industrielle de Héricourt (Haute-Saône) avec Plug Power ; basé à Latham dans l’Etat de New York, ce fabricant de piles à combustible et d’électrolyseurs sous technologie PEM* compte, entre autres, Amazon et Wall Mart à son capital.

Batteries et H2 en catalogue

Qualifiée de stratégique, ...