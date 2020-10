MaPrimeRénov lundi, les arrêtés CEE de retour au CSE mardi

(Crédit : Energies Posit’if)

Rush sur les nouveaux arrêtés CEE « Coup de Pouce » mais avec un raté à l’allumage, idem sur les ultimes réglages de MaPrimeRénov (MPR). En avançant au 1er octobre l’extension de l’aide de l’Anah pour la rénovation énergétique, prévue pour 2021, Emmanuelle Wargon a mis la pression sur tout le monde : ses services au ministère du Logement, l’Anah et les acteurs associés. A tel point que le départ est manqué, mais de peu : la présentation des barèmes des nouvelles opérations et de l’ensemble des modalités pour les différentes catégories de bénéficiaires aura lieu lundi 5 octobre, confirme le ministère. Elle sera urbi et orbi, c’est-à-dire accessible à tous, les professionnels ne bénéficiant pas, a priori, d’une information en amont. Ce qu’ils regrettent : « tout le monde est un peu en tension. Les particuliers demandent des informations, notamment les 9e et 10e déciles, les artisans ont besoin d’organiser leur planning, nous devons mettre à jour nos devis et d’autres dossiers… Quelques jours de préparation auraient été utiles », fait remarquer l’opérateur GeoPLC, par ailleurs plus que positif sur l’esprit et les moyens de MPR, dont il est mandataire.

Effervescence inédite

Les intermédiaires des certificats d’économies d’énergie sont doublement sous pression. Le nouvel arrêté Coup de Pouce qui bonifie le changement de chaudière dans le cadre d’une rénovation globale des maisons, selon les appareils substitués et les revenus, a bien été présenté au Conseil supérieur de l’énergie (CSE) le 29 septembre, mais va devoir y retourner le 6 octobre, du fait d’une ...