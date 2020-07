Les parts du « marché » de la rénovation se gagnent en ce moment

(@Rennes Métropole)

Parmi les principaux opérateurs privés de la rénovation énergétique chez les particuliers, qui grimpera dans le train de MaPrimeRénov et plus généralement, profitera au mieux de l’extension continue du soutien à la rénovation thermique des logements ? Qui n’y parviendra pas ? L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah), en charge depuis janvier de la distribution de cette aide héritière du CITE* (et fusionnée avec les aides historiques de l’Anah, via Habiter Mieux Agilité), a proposé le 9 juin aux prestataires spécialisés de se faire accréditer pour distribuer eux aussi MaPrimeRénov’, comme le fait déjà le réseau solidaire Soliha. L’agence vient de commencer à attribuer ses habilitations.