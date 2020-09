Le budget de l’Ademe dopé par le plan de relance

(@Ademe)

Industrie bas carbone, hydrogène, recyclage… : le déploiement d’une partie du volet vert du plan de relance gouvernemental va reposer sur l’Ademe, même si Bpifrance, la Caisse des dépôts et l’Agence nationale de la recherche vont prendre leur part. L’agence présidée par Arnaud Leroy hérite notamment de la totalité du plan de décarbonation de l’industrie (1,2 Md€ sur trois ans, dès fin 2020), d’une (petite) partie du soutien à l’hydrogène (275 M€ sur deux ans, électrolyseurs et usages industriels) et de celui à la transition dans les petites entreprises (80 M€). En tout, 1,655 Md€ sont prévus, surtout pour l’énergie et un peu pour les villes (réhabilitation des friches) l’agro-écologie et même le tourisme « durable », selon les documents publiés ci-dessous par GreenUnivers. Le fonds Chaleur de 350 M€ en 2020 va être renforcé et bénéficier ...