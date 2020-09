Hydrogène : le complément de rémunération financé avec ou sans l’Europe ?

On commence à y voir un peu plus clair sur le volet hydrogène du plan de relance français. Propulsé au rang de priorité de la transition énergétique, la filière H2 va bénéficier d’un plan de soutien de 2 Mds€ d’ici 2022 et jusqu’à 7 Mds€ à l’horizon 2030. Une partie de ces fonds sera dédiée au financement de projets industriels et innovants, l’autre à la mise en place d’un système de complément de rémunération pour la production d’hydrogène « décarboné ». Un terme qui n’a pas forcément la même définition à Paris ou Bruxelles. Mais sur ce point, la France semble bien décidée à aller au forceps.

Complément de rémunération à partir de 2022

Les ministères de la Transition écologique et de l’Economie, finances et relance, ont donné aujourd’hui quelques précisions sur le plan hydrogène. La stratégie clairement affirmée est ...