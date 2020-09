Energy Observer lève 20 M€ pour l’H2 maritime et les générateurs de secours

(Crédit Marta Sostres)

Le catamaran à hydrogène et à batteries d’Energy Observer est pour l’instant bloqué dans les Caraïbes, du fait des contraintes pesant sur les déplacements internationaux. Mais Eodev*, la filiale industrielle du groupe, est bien en mouvement et même en accélération. Située à Issy-les-Moulineaux, elle vient de lever 20 M€, apportés à parts égales par le groupe Accor, déjà actionnaire, l’assureur Thélem, le groupe Monnoyeur (industriel des biens d’équipement pour le BTP, l’agriculture, l’énergie et la manutention) et un quatrième actionnaire qui reste secret. Pour rappel, Energy Observer est détenu par Victorien Erussard, capitaine et fondateur du projet, ancien coureur au large.

Ravitaillement mobile, à quai

Cette importante levée de fonds succède à une première de 2,4 M€, l’année dernière. Comme l’explique Jérémie Lagarrigue, directeur général d’Eodev, elle correspond à ...