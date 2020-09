WPO lance son Offre publique de jetons, vise 10 M€

(@Solarcoin)

Les jetons verts, alias green tokens, auront-ils plus de succès que les solar coins, dont le cours s’est effondré depuis 2018 ? A l’origine de cet actif numérique sous blockchain basé sur l’économie de la transition énergétique (TE), le gestionnaire et superviseur d’actifs EnR WPO lance aujourd’hui son Offre publique de jetons, dûment visée le 12 mai dernier par l’Autorité des marchés financiers. La souscription est ouverte jusqu’au 12 novembre sur le site ico-wpo et possible en euros ou via deux cryptomonnaies, le bitcoin ou l’ether.

Quelque 15 millions de jetons vont être émis dont 11 millions proposés au public à 0,95€ l’unité, WPO ayant pour objectif de lever ainsi 10 M€ si tout est souscrit. Ils seront ensuite cotés et échangeables sur un marché secondaire, via la plateforme Savitar ou dans le réseau Green token. Comme l’explique Barthélémy Rouer, CEO et fondateur de WPO, ce réseau compte ...