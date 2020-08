Un tiers des bonifications Coup de Pouce est capté par la filière CEE

Voici une étude qui devrait alimenter utilement l’actuelle concertation sur la « P5 », la future période de collecte des certificats d’économies d’énergie (CEE) et nourrir aussi la réflexion sur la possible généralisation de MaPrimeRénov’ évoquée le 25 juillet par Emmanuelle Wargon, ministre du Logement. Initiée par l’ATEE* et réalisée entre février et juin par le cabinet Enea Consulting, l’enquête visait à faire le point sur le dispositif temporaire Coup de Pouce à un euro, c’est-à-dire les CEE majorés fournis en échange d’opérations gratuites ou presque d’isolation de logements ou de remplacement de chaudières à combustion polluantes. Le rapport est consultable ci-dessous et se distingue par une vraie profondeur d’analyse.

100 000 opérations mensuelles

Sa première conclusion ? Le succès a ...