La consultation « P5 » prépare l’extension du domaine des CEE

[Exclusif] La Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a lancé hier 2 juillet la phase de concertation sur la prochaine période de collecte de certificats d’économies d’économies d’énergie (CEE), de 2022 à 2025, dite « P5 ». Par l’intermédiaire d’un questionnaire (consultable ci-dessous), les acteurs des CEE sont invités à s’exprimer d’ici le 10 septembre sur 10 thématiques. Elles hébergent nombre de propositions importantes et novatrices, dont certaines vont faire réagir, ce qui est précisément le but de ce sondage. Par exemple sur les contrôles généralisés, la transparence des délégataires, la nouvelle répartition de l’obligation et l’efficacité des opérations.

Une obligation en forte hausse ?

Mais l’enjeu numéro un réside dans le niveau de l’obligation globale. Dans son document, l’administration reprend simplement les trois scénarios de volumes sur quatre ans calculés par l’Ademe : 1 568 TWh cumac*, 2 000 TWhc ou 2 455 TWhc, contre 2133 TWhc pour la période actuelle. En revanche, elle ne manque pas de citer la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, retenue par le Président de la République, soit une multiplication par 3 ou 4 du niveau actuel mais à une échéance non précisée. En 2025, 2028, 2030 ? Une chose est sûre : les obligations concrètes de rénovation thermiques prônées par cette convention imposeraient de nouveaux financements et sans doute, une spectaculaire promotion pour le mécanisme des CEE : « Nous estimons que le niveau de l’obligation relève d’une décision politique. Il doit être fixé dès la rentrée et associé au plan de relance. De même que le calendrier avec si possible une visibilité maximale sur la décennie », recommande Audrey Zermati, directrice de la stratégie de l’opérateur leader Effy. Si la rénovation énergétique des bâtiments devient une priorité nationale, alors l’actuel scénario haut de l’Ademe pourrait devenir une hypothèse minimale, avec par exemple une hausse progressive de l’objectif annuel au cours de la P5.

L’administration se prépare déjà à gérer un dispositif plus puissant. A preuve, elle introduit de nouvelles idées pour étendre la contribution à cette obligation et le champ de celle-ci. Par exemple au kérosène aérien et à l’électricité, au gaz, à la chaleur et au froid consommés par les industriels, les agriculteurs, ou encore aux véhicules roulant au gaz. Autre proposition d’importance pour cette extension souhaitée du domaine des CEE : « pour chaque type d’énergie, se rapprocher d’une couverture d’au moins 50% des entreprises mettant à la consommation ou vendant ce type d’énergie et/ou au moins 90% des mises à la consommation ou ventes de ce type d’énergie », suggère le document.

L’électricité bas carbone moins sollicitée

Encore plus novateur et cela ne va pas manquer de faire réagir des professionnels de la chaleur, le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) propose de ...