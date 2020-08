Segula Technologies développe un stockage en mer à air comprimé

Segula Technologies a développé un concept de stockage en mer qui pourrait intéresser les développeurs éoliens. Le groupe d’ingénierie français a élaboré et testé un premier prototype et envisage désormais de passer à l’étape en mer. Pour cela, il souhaite s’appuyer sur des partenaires industriels.

Rendement de 70%

Baptisé Remora, le concept développé par Segula Technologies consiste à stocker les surplus des installations EnR en mer (éoliennes ou solaires). L’électricité amorce une pompe à eau qui va remplir une cuve et comprimer de l’air qui s’y trouve. Ce dernier est injecté et maintenu sous pression dans des réservoirs sous-marins. Il est relâché plus tard et détendu pour produire de l’électricité.

Si les moteurs à air comprimé sont une technologie déjà connue, l’innovation réside dans ...