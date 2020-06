Rénovation énergétique : le label RGE revu et renforcé

La révision du label RGE prend forme. Le gouvernement a officialisé les nouvelles conditions d’attribution du label « Reconnu garant de l’environnement » aux professionnels du bâtiment et des énergies renouvelables. Ce label est requis pour que les ménages bénéficient d’aides telles que le crédit d’impôt à la transition énergétique, l’éco-prêt à taux zéro et la prime à la transition énergétique MaPrimeRenov. La publication d’un ...

décret et d’un arrêté, à consulter ci-dessous, définissent les nouvelles modalités, conçues pour mieux lutter contre l’épineux problème des fraudes à la rénovation énergétique

Le décret modifie la liste des dépenses éligibles. Elles sont désormais au nombre de 17, dont 7 types de travaux d’isolation, mais aussi les appareils de chauffage et d’eau chaude sanitaire (micro-cogénération gaz, solaire, biomasse…). L’arrêté vient détailler les critères de qualification exigés. Il précise notamment les catégories de travaux considérées comme « critiques », où les contrôles seront renforcés. Cela concerne l’isolation des combles et des planchers bas, les pompes à chaleur ainsi que le chauffage et l’eau chaude sanitaire à partir de bois ou autre biomasse. L’arrêté définit précisément les modalités de contrôle. Conformément au nouveau calendrier de réforme, modifié à cause de la crise sanitaire et communiqué en mai par le gouvernement, les textes distinguent deux dates d’entrée en vigueur, certains articles valant à compter du 1er septembre prochain et d’autres au 1er janvier 2021.

Consultez ci-dessous le décret publié au Journal officiel (ou ici en PDF)…