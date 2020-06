Le Ser à l’offensive pour renforcer les énergies renouvelables

« Les énergies renouvelables, un levier de la relance économique » : c’est le titre retenu par le Syndicat des énergies renouvelables (Ser) pour son plan d’application concrète de la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) publiée pendant le confinement. A l’exception de chantiers de construction suspendus quelques semaines et des ventes d’agrocarburants en chute libre, les EnR ont bien résisté aux effets de la crise sanitaire. La vraie question est maintenant de franchir au mieux la récession et de profiter ensuite à plein des possibilités ouvertes par cette PPE.

A cette fin, le document du Ser propose plusieurs dizaines de mesures pour les Enr électriques et thermiques, consultables ci-dessous et qui inspireront ou non les pouvoirs publics. Bon nombre convergent avec celles déjà formulées par Enerplan et France Energie Eolienne. Les trois syndicats font en particulier lobby commun sur la nécessité stratégique de faciliter l’accès au foncier et de revoir la notion d’artificialisation des sols dans le solaire, et d’assouplir des contraintes spatiales et militaires dans l’éolien.

La spécificité du Ser réside dans son ...