Enerplan et FEE présentent leurs plans de relance

Vers un « wind deal » et un « solar deal » en France ? A l’heure de la relance économique post-confinement, souhaitée verte par le ministère de la Transition écologique et solidaire, France Energie Eolienne (FEE) et Enerplan ont rendu publiques aujourd’hui leurs attentes respectives. Nombre de demandes ont déjà été formulées par le passé, par exemple la levée des contraintes spatiales pour favoriser la libération d’espaces, l’encouragement au repowering ou l’atténuation du balisage nocturne, dans l’éolien terrestre. D’autres sont moins connues comme, toujours dans l’éolien, la déclinaison en ...

région et dans les départements des objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie, avec des contraintes chiffrées pour la délivrance des autorisations – ce qui va susciter des protestations chez les associations d’opposants à l’éolien ; elles rappelaient il y a quelques mois les réserves du président de la République à l’égard de l’éolien

FEE a aussi interrogé ses adhérents sur les mesures immédiates pour accélérer dans l’éolien en mer et en a sélectionné plusieurs, reprises dans le document ci-dessous. Le syndicat recommande entre autres de mettre en place de façon déterminée les bouées Lidar en Normandie et sur les façades maritimes propices, en amont des futures procédures de mise en concurrence.

Bâtiments neufs solarisables

Enerplan partage avec FEE le souhait de voir les projets d’électricité renouvelable décoller en France. Le syndicat des développeurs solaires a déjà présenté ses principales propositions aux pouvoirs publics, détaillées finement dans le document ci-dessous. Il insiste sur le guichet ouvert pour les petites et moyennes centrales sur bâtiments, porté à 1 MW au lieu des 300 kW actuels – un plafond déjà rehaussé récemment. Enerplan souhaite aussi un fort soutien à l’autoconsommation et défend la notion de bâtiment neuf solarisable en première monte, dans le tertiaire pour commencer et de façon obligatoire.

Les professionnels représentés par Enerplan estiment indispensable d’alléger les procédures d’urbanisme et plus généralement les parcours d’autorisations : « toute centrale solaire de moins de 1 MW ne devra plus être soumise à un permis de construire en préfecture mais à une simple déclaration préalable de travaux ou un simple permis de construire en mairie, sans étude d’impact ni enquête publique. » Idem pour les appels d’offres, qu’il faut « débrider ». La filière aimerait entre autres que soient élargis les critères d’éligibilité des terrains, pour inclure les zones non-constructibles des cartes communales et certains terrains non agricoles. Le syndicat souhaite aussi que soit simplifiée la définition des zones humides.

Faut-il assouplir la réglementation environnementale appliquée aux projets solaires ? Interrogé sur les réserves de l’administration dans les régions et le risque de dégrader l’image du développement solaire auprès du public, Daniel Bour, président d’Enerplan, estime que « nombre de Dreal sont loin d’être hostiles à un tel assouplissement, en particulier pour les terrains dégradés ». En outre, la biodiversité n’est, selon lui, pas menacée par les installations photovoltaïques : « les grands animaux s’en vont, mais les petits pullulent ». En revanche, Daniel Bour ne souhaite pas promouvoir les méga-centrales solaires et en appelle plutôt à une coopération renforcée et « sans tabou » avec les agriculteurs, pour favoriser l’agrivoltaïsme et solariser les terrains agricoles abandonnés.

