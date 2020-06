Mob-Energy lève 2,1 M€ pour animer son robot chargeur de véhicules

Mob-Energy vient de lever 2,1 M€ auprès de Sofimac au travers de son nouveau fonds d’investissement, Pertinence invest 2, dédié aux start-up. Grâce à cette opération, la société primée par EDF Pulse va pouvoir réaliser ses premiers projets puis se lancer en phase commerciale.

Premier closing

Cette levée de fonds est le premier closing de Pertinence invest 2, un fonds abondé par dix-neuf établissements d’enseignement supérieur et un organisme public de recherche. Il dispose de ...

41 M€ et en vise 70 M€ à terme. Son objectif est d’investir des tickets compris entre 0,1 et 5M€ dans des start-up qui développent des innovations notamment dans le secteur de l’industrie, de la chimie et de l’énergie, tel que Mob-Energy. Avec ces fonds, la société va pouvoir financer ses premiers projets, finaliser ses travaux de R&D. Le déploiement commercial est prévu pour l’automne 2021.

Il s’agit dans les faits de la deuxième augmentation de capital, une première petite opération (<100 000 €) ayant été réalisée en 2019 auprès de business angels souhaitant garder l’anonymat. A l’issue de ces deux levées de fonds, les trois co-fondateurs conservent le contrôle de l’entreprise.

Projet lyonnais

Il n’est guère surprenant que le premier projet de cette start-up basée à Villeurbanne soit situé à Lyon. Le parking Lyon Parc Auto va baptiser le premier robot de Mob-Energy sur un étage comprenant 170 places. « Nous devions initialement déployer le robot le 20 mars… La crise sanitaire a retardé le projet mais il sera bien mené à partir de septembre prochain. C’est une étape cruciale pour nous, car il y a beaucoup d’hypothèses d’usage à vérifier », explique Salim El Houat, l’un des trois co-fondateurs. La réussite de l’expérience dépendra du bon comportement des deux algorithmes clés du robot : le déplacement autonome, et l’ordonnancement de la recharge. Sur ce dernier, un opérateur de Mob-Energy sera présent sur site pour faire le lien avec les automobilistes souhaitant recharger leur véhicule électrique. « L’interaction avec les utilisateurs est centrale pour maximiser le nombre de recharge. Le système intègre la durée de stationnement, le niveau de charge des batteries, et les besoins des automobilistes, pour optimiser la recharge du parc de VE en temps réel », poursuit Salim El Houat.

La start-up va également lancer un projet correspondant à un autre cas d’usage. Une entreprise, « un grand compte », souhaite tester la solution de Mob-Energy pour sa flotte de véhicules électriques de fonction. « L’intérêt de ce projet est de pousser les performances de notre système. Les flottes de véhicules présentent de nombreux avantages comme l’homogénéité des véhicules, de leur protocole de recharge, et l’anticipation des flux grâce aux agendas de flotte par exemple. Le cas du parking d’entreprise est a priori plus simple dans l’ordonnancement de la charge conduisant à une meilleure efficacité du système », prévoit le jeune entrepreneur.

Vente ou leasing

Les parkings des grandes surfaces (alimentaires et autres) sont le troisième segment de marché qui intéresse l’entreprise. « Nous avons des discussions avec de grandes enseignes depuis début 2019. Ces dernières doivent facturer le service aux utilisateurs, ce qui n’est pas forcément le cas des entreprises. Nous cherchons donc à développer des algorithmes plus complexes pour qu’ils intègrent les heures creuses dans leurs calculs et améliore l’équation économique », indique Salim El Houat.

Le business model est encore délicat à trouver pour les exploitants de bornes de recharge. Mob-Energy ne se rémunère d’ailleurs pas sur la recharge. Il propose une offre comprenant la vente ou le leasing du robot, l’exploitation et la facturation du service aux utilisateurs ainsi que la maintenance. Interrogé sur le prix d’une telle offre, Salim El Houat indique ne pas pouvoir donner de chiffre précis mais évoque un ordre de grandeur « l’équivalent de 10 bornes de recharge de 22 kW ».

D’un point de vue technique et économique, le robot de Mob-Energy a l’avantage de réduire considérablement le dimensionnement de la puissance électrique des sites sur lesquels une entreprise envisagerait d’implanter un service de recharge pour VE.