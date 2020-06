La session 10 de l’appel d’offres solaire sur bâtiments fait le plein

Le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) a rendu publique la liste des lauréats de la 10ème session de l’appel d’offres solaire sur bâtiments, serres, hangars agricoles et ombrières de parking. Premier enseignement, la compétition a fait le plein avec 306 projets retenus cumulant 152 MWc sur les 150 MWc en jeu. Une bonne nouvelle pour la filière après quatre compétitions d’affilée sous-souscrites, qui s’explique sans doute par la décision du ministère d’étaler les 300 MWc restants à attribuer en deux sessions de 150 MWc chacune.

Prix en légère baisse

Autre motif de satisfaction : les prix sont en légère diminution par rapport à la tranche 9. Le prix moyen s’élève à ...

93,98 €/MWh pour la famille 1 (100 kWc – 500 kWc) et 83,06 €/MWh pour la famille 2 (500 kWc – 8 MWc), contre respectivement 96,5€/MWh et 86,2€/MWh lors de la session précédente. Les lauréats (dont la liste par projet se trouve en fin d’article) ont été désignés de manière dématérialisée grâce à un nouvel outil développé par le MTES afin de faciliter et d’accélérer les interactions entre les porteurs de projets et l’administration.

Le dépôt des dossiers pour le 11ème et dernier round de cet appel d’offres a été fixé au 6 septembre 2020. Le MTES est actuellement en train de consulter les développeurs et autres parties-prenantes sur les cahiers des charges des appels d’offres inscrits dans la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie.