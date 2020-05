Le bond d’EDF dans les EnR porté par les Etats-Unis

EDF a publié ce matin ses résultats financiers du premier trimestre 2020. L’électricien résiste pour l’instant plutôt bien à la baisse des volumes consommés et à la chute des prix de l’électricité. Si EDF Renewables pèse encore très peu dans le bilan, elle prépare la mise en service de 17 GW solaires et éoliens en quelques années, soit plus du double de la capacité exploitée aujourd’hui par le groupe.

Le grand bond

Le chiffre d’affaires d’EDF Renewables est de 336 M€ sur le trimestre, en baisse de 5% malgré une production en hausse de 8%. En comptant tout le segment renouvelable d’EDF, incluant donc l’hydroélectricité, le chiffre d’affaires total s’élève à ...

1,2 Md€ et il représente 14% de l’électricité produite par l’entreprise. Elle compte un parc EnR installé de 32,2 GW (dont 22,3 d’hydro), et s’attend à une évolution rapide de ce dernier puisqu’elle prévoit l’ajout de pas moins de 17 GW entre 2019 et 2023, ce qui équivaut à un rythme de plus de 4 GW/an. Le grand bond serait donc en cours. Et il a lieu d’abord aux Etats-Unis, le pays où elle mène le plus de chantiers EnR actuellement (1 654 GW en construction) suivis par la France et le Brésil au coude à coude (respectivement 529 MW et 519 MW). Ces trois pays seront clés pour le groupe dans les prochaines années. A plus long terme, EDF vise 50 GW toutes énergies renouvelables confondues en 2030.

L’activité de services énergétiques d’EDF, portée essentiellement par Dalkia, génère quant à elle un CA de 1,56 Md€ (-7%). Le groupe français évalue à 33 M€ l’impact financier du Covid-19 sur cette activité, qui pâtit également de la baisse continue du prix du gaz naturel. Les segments renouvelables + services énergétiques gardent un poids relatif (13%) face aux 20,7 Mds€ de CA (-1%) que le groupe a généré dans son ensemble au premier trimestre 2020. Il est porté comme à l’accoutumée par son activité de production et de commercialisation qui ne semble pas touchée par la baisse de la consommation et des cours spot de l’électricité. Au contraire, l’électricien a généré 8,44 Mds€ de CA (+3,5%) et indique même un effet prix positif sur ses ventes de 330 M€. Une précision qui devrait donner du grain à moudre aux fournisseurs alternatifs, dont certains poursuivent le bras de fer avec l’électricien concernant l’Accès régulé à l’énergie nucléaire historique (Arenh). A noter qu’EDF confirme son objectif de construire 10 EPR d’ici 2030.

Les activités réglementées (transport, distribution) gardent une part significative (5,11 Mds€) soit 20% du total, mais sont directement touchées par la baisse des volumes qui transitent sur les réseaux. Ce manque à gagner sera corrigé par les tarifs de 2021 et 2022, estime l’électricien. A noter également la bonne performance des filiales britanniques qui ont apporté 2,75 Mds€, avec notamment l’acquisition d’iSupply’s et de son portefeuille de 180 000 clients. EDF compte tripler ses activités à l’international en 10 ans.