Spécialiste des données biogaz, Inex Circular convainc les investisseurs

(@Inex Circular)

Inex Circular a bouclé juste avant le confinement une levée de fonds de 1 M€, apporté par le fonds d’investissement NCI, InnoEnergy, Bpifrance, Paris business angels (PBA) et Badge, le réseau des business angels des grandes écoles. De quoi renforcer les moyens dont disposent Olivier Gambari et Pierre Beuret, les deux fondateurs et propriétaires de cette société spécialiste des données de gisements énergétiques, en particulier celles attachées aux biodéchets industriels et agricoles. A l’heure où la filière du biométhane affiche une file d’attente de projets spectaculaire, c’est un signe supplémentaire de la maturation du secteur.

