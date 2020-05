Le bois-énergie assure la croissance de Poujoulat

Le groupe Poujoulat, spécialiste des conduits de cheminées, affiche un chiffre d’affaires annuel en hausse grâce à la croissance soutenue de son activité bois-énergie. Le dynamisme de cette dernière a compensé le léger reflux des deux autres segments historiques. L’entreprise souhaite poursuivre sa diversification dans les énergies renouvelables et propose désormais des solutions de couplage bois-solaire.

+20% de CA

Le groupe a réalisé l’année dernière (1er avril 2019 au 31 mars 2020) un chiffre d’affaires de 242 M€. Si les conduits de cheminées représentent encore la majorité de l’activité, la branche ...

bois-énergie (76,5 M€ de CA) monte en puissance avec une croissance de 20% pour la deuxième année consécutive. « Nous comptions même faire mieux, mais l’hiver a été très doux : les températures ont été supérieures de 2,7 C° par rapport à la moyenne de 100 dernières années », explique Damien Mathon, secrétaire général de Poujoulat. Il faut dire que le marché est porté par l’augmentation des ventes des appareils de chauffage au bois (+15%), qui augmente mécaniquement les besoins en combustibles. « Pour 2020, nous visons un taux de croissance de 25 à 30% », prévoit Damien Mathon.

Poujoulat distribue surtout des granulés de bois, un marché porteur (250 000 tonnes par an) sur lequel le groupe s’approvisionne au travers de partenariats avec des scieries. La stratégie est différente dans les bûches, un segment sur lequel il a un positionnement premium. Il mise sur une montée en gamme des combustibles bois en raison des caractéristiques des appareils, certes plus performants mais aussi moins tolérants quant à la qualité d’intrants parfois humides. De fait, le groupe est remonté dans la chaîne de valeur et fabrique de plus en plus ses propres bûches. « Nous nous approvisionnons à l’ONF pour la matière première (hêtres ou chênes) et avons développé un process industriel performant, notamment pour l’écorçage et le séchage », se félicite Damien Mathon. L’entreprise exploite plusieurs sites en France pour une capacité de production de 180 000 stères*. Une usine est en cours de construction et devrait d’ici 2 à 3 ans doubler le volume de bûches produites.

Pour financer ces développements, le leader européen des conduits de cheminées a réalisé récemment une augmentation de capital de 10 M€, l’option d’une levée de fonds plus importante ayant été abandonnée. Elle a été abondée entièrement par la maison-mère, détenue à 70% par la famille Coirier.

Combinaison bois-solaire

Poujoulat a de la suite dans les idées. Elle associe désormais à son système Airwood de récupération et diffusion de la chaleur bois, un volet solaire grâce à un partenariat avec le fabricant français Systovi, pour tendre vers l’autonomie énergétique. Baptisée Sunwood, la solution consiste à ajouter des panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaïques. La société compte une centaine de chantiers Airwood, dont une quinzaine ont opté pour la version solaire. « Ce sont des énergies complémentaires sur l’ensemble de l’année », estime Damien Mathon qui mise beaucoup sur la RE2020 comme levier de croissance pour cette nouvelle solution.

Les simulations des indicateurs RE2020 sont encore en cours et ont pris du retard avec l’épidémie de Covid-19. Leurs résultats définitifs sont attendus par les professionnels en septembre, au lieu de juin. Un seuil élevé du ratio de chaleur renouvelable serait un bon signe pour la filière bois, qui devra tout de même faire face à la concurrence des pompes à chaleur, elles aussi sur une très bonne dynamique avec 1 million d’unités vendues en 2019.

Reste la question des prix bas des énergies fossiles : « Ce n’est jamais bon de manière générale pour la transition énergétique. Mais le fioul reste bloqué pour des raisons environnementales et l’Etat français a mis un arsenal d’outils d’accompagnement économique pour compenser cette concurrence, notamment auprès des plus précaires, ce qui devrait préserver l’intérêt d’opter pour la chaleur renouvelable », souligne Damien Mathon.