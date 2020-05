Biométhane : beaucoup de projets mais pas partout

Comme l’étude du cabinet SIA Partners parue il y a deux jours, la 5e édition du « Panorama du gaz renouvelable » fait un point complet sur l’essor du biométhane en France. Parmi les informations complémentaires livrées par les gestionnaires de réseaux et le SER*, on retiendra que le secteur du biogaz procurait ...

plus de 4 000 emplois directs et indirects en 2018 et un chiffre d’affaires de 695 M€.

A noter aussi, la répartition géographique à fin 2019 de l’impressionnante réserve de projets, de 24 TWh contre 1,2 TWh de production l’année dernière. La sur-représentation septentrionnale tricolore se confirme mais la montée en puissance du Sud-Ouest amorce un début de couverture nationale. Sauf que la Bretagne, où les élevages sont nombreux et qui se trouve pourtant bien positionnée dans la production actuelle, est à la traîne, de même que tout le quart Sud-Est.

Source : 5e édition du Panorama du gaz renouvelable

L’étude (consultable ci-dessous) resitue utilement le biométhane dans l’ensemble de la production de biogaz en France : 123 unités sur 861 en tout. Elle fait un point détaillé sur le mécanisme et les données clés des garanties d’origine, de même que sur les technologies d’avenir et leurs prototypes actuels, dans la pyrogazéification et le power to gas notamment. Six démonstrateurs sont désormais à l’oeuvre ou à l’étude dans la « pyro » (page 23 du document). Les principaux projets de power to gas bénéficient de leur côté d’une cartographie fine recensant les partenaires associés à chaque prototype ou projet.

*réalisé par GRDF, GRTgaz, le SPEGNN, le SER et Terega

Consulter le Panorama 2019 du gaz renouvelable (ici en PDF) :