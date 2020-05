Le biométhane entame ses premiers tests d’effort

Spectaculaire, la croissance du biométhane en France : 17 méthaniseurs dédiés étaient en service en 2015, 123 l’année dernière. « La filière française est la plus dynamique d’Europe », situe Charlotte de Lorgeril, associée du cabinet SIA Partners qui vient de publier son 5e observatoire sur le sujet. La France est désormais au troisième rang derrière l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Et seize unités ont encore été mises en production au premier trimestre 2020, soit un total de 139 désormais. Ce parc aurait dû dépasser les 200 cette année mais la prévision ne sera pas respectée du fait de la crise Covid-19 : des chantiers ont été mis à l’arrêt, les études sont ralenties, de même que les démarches administratives et les financements. Un rattrapage partiel peut-il être espéré à partir de septembre ?

Une chose est sûre : la courbe exponentielle depuis 2015 va ...

devoir se prolonger si le secteur compte tangenter une production de 6 TWh dans trois ans, comme l’imagine la Programmation pluriannuelle de l’énergie définitive . Le volume en était à 1,2 TWh en 2019. Au delà de l’impact de la crise sanitaire actuelle, le biométhane va en plus composer avec les restrictions déjà en préparation auparavant. La réforme du mécanisme de soutien pour commencer, avec un coût qui va passer de 100€/MWh en moyenne (dont 123€/MWh pour les petites unités agricoles) à 75€/MWh en 2023.

La baisse sera-t-elle linéaire ou en marches d’escalier ? Les pouvoirs publics doivent préciser les règles dans les mois qui viennent. Ils s’y préparent dans un contexte de cours effondré du gaz naturel, donc de facture de plus en plus lourde pour l’Etat. Sur la place de marché tricolore PEG Nord, le MWh s’échangeait à 6,53€ en avril, contre une moyenne de 17,74€ entre janvier et avril 2019, comme le rappelle la dernière édition mensuelle de Pétrostratégies.

La file d’attente reste colossale

L’administration devra aussi livrer le seuil de puissance et le cahier des charges des futurs et inédits appels d’offres semestriels. Mais ils sont dimensionnés à 350 GWh par session et surtout ne concernent a priori que les centrales de gros gabarit. D’autres contraintes sont à venir, comme le rapatriement complet des garanties d’origine dans le giron de l’Etat, avec de premières enchères en novembre. Evitée de justesse cette année, la taxe TICGN* pourrait quant à elle être imposée en 2021 aux consommateurs de biogaz épuré.

Ces incertitudes conjuguées au coronavirus vont-ils refroidir une filière en plein boom ? SIA Partners s’est aperçu que le pipe grandit moins vite ces derniers temps, « signe d’une stabilisation de la filière et de sa réaction face aux politiques publiques ». Mais la file d’attente reste colossale : mille projets enregistrés à fin mars pour 25 TWh, dont 10 TWh arrivés en 2018 et 2019. La perspective de bénéficier d’une obligation d’achat sur 15 ans et la bonne volonté des réseaux (GRDF, GRTGaz, Téréga…) ne peuvent laisser indifférents les porteurs de projets et les financeurs.

*Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel

Consulter le 5e observatoire de biométhane (ici en PDF) :