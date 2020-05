Financement des EnR : la crise ne freine pas l’activité

Pas de chômage partiel pour le financement des énergies renouvelables pendant le confinement ! Malgré des conditions plus difficiles, développeurs et bailleurs de fonds ont réussi à signer de nombreux deals depuis le 17 mars. A des conditions peu dégradées selon les financeurs réunis au sein du think tank La Plateforme Verte. Et ils se montrent très positifs pour les prochains mois, malgré une plus forte volatilité et une inquiétude sur les CPPA.

Une activité intense…

« Après un premier trimestre assez calme, nous avons signé dix opérations en deux mois, le tiers de notre production annuelle », témoigne Stéphane Pasquier, ...

directeur général de BPCE Energeco. Un maintien de l’activité favorisé par un volumineux pipe de projets bien sûr, avec notamment une reprise dans l’éolien terrestre après les retards liés aux incertitudes sur le régime de soutien , mais aussi le recours massif aux signatures électroniques. Sans oublier la mobilisation de tous les acteurs, comme la DGEC dont chacun loue la réponse à la crise qui a permis « de stériliser la période pour qu’elle n’affecte pas le développement des projets », se félicite Stéphane Pasquier.

Dans les banques, les comités de crédit ont continué à fonctionner, sans défiance vis-à-vis des projets renouvelables. Et le renforcement des fonds propres, engagé depuis la crise de 2011 sur les dettes souveraines, a permis une bonne résilience du secteur bancaire.

Le seul point faible apparaîtrait en matière de syndication. « Comme il y a une certaine volatilité, on fait plus de club deals, ce qui peut ralentir de quelques semaines le bouclage des dossiers », indique le dirigeant de BPCE Energeco. Des montages qui concernent essentiellement les projets de plus de 50 M€.

Chez Bpifrance, Julien Lupion témoigne aussi d’un rythme élevé de transactions malgré le choc de la crise. « Nous avons eu à la fois des refinancements et des nouveaux projets », souligne le responsable financement énergie environnement de la banque publique d’investissement.

… à des conditions peu dégradées

Les conditions d’emprunt se sont-elles dégradées ? C’était l’une des grandes interrogations au début du confinement. Les banques ont effectivement fait face à des conditions de refinancement un peu moins favorables, mais la hausse des coûts d’accès à la liquidité aurait été en très grande partie compensée par la poursuite de la baisse des taux. « Sur la période, nous avons constaté un écart de seulement deux points de base par rapport à la même période de 2019 », indique Stéphane Pasquier.

Sur le front des bridges, les développeurs arrivant au terme de leurs engagements faisaient face au risque de ne pas pouvoir signer aussi vite qu’avant avec les prêteurs long terme. Mais après la sidération initiale observée par certains acteurs, qui a suscité des aménagements dans les remboursements, les blocages ont disparu selon Eiffel Investment Group. « Les contrats intègrent l’évolution possible des taux et délais de refinancement », affirme Marc-Etienne Mercadier, vice-président, pour qui « les fluctuations actuelles des conditions de marché ne justifient pas d’en modifier le fonctionnement et les termes ».

Optimistes sur la suite….

« Le secteur des énergies renouvelables a affiché sa résilience durant cette crise, ce qui va encore renforcer son attractivité dans l’avenir et réduire le coût du risque », assure Julien Lupion, qui prévoit que les financeurs restent très actifs sur le marché, Bpifrance au premier rang. Mais si les énergies vertes ne sont pas les plus exposées, le coût du risque devrait cependant globalement augmenter au second semestre en raison des faillites d’entreprises de différents secteurs, probablement nombreuses.

Du côté d’Eiffel, on s’attend aussi à une activité chargée. « Nous anticipons une accélération des transactions, tant sur les projets traditionnels dans les énergies renouvelables que sur les nouveaux modèles et secteurs comme l’efficacité énergétique », souligne Marc-Etienne Mercadier, qui envisage de réaliser plus de 500 M€ de transactions en 2020, après 400 M€ en 2019. La petite inertie constatée dans le secteur bancaire sur les syndications ouvre d’ailleurs des opportunités pour le bridge.

Parmi les projets, les professionnels de la Plateforme verte s’attendent à une montée en puissance des dossiers liés à l’efficacité énergétique. « Nous venons d’être sollicités sur quatre dossiers de performance énergétique, pour la bâtiment et l’industrie », témoigne Sylvie Perrin, avocate au cabinet de Gaulle Fleurance & associés. La chute du prix du pétrole ne refroidirait pas les entreprises. « Le secteur bouge car tout le monde cherche à réaliser des économies, les opérations permettant d’abaisser le point mort sont très prisées », renchérit Stéphane Pasquier. Les opérations de crédit-bail sont notamment nombreuses selon les professionnels.

… mais prudence sur les CPPA

Seul, le marché émergent des CPPA (Corporate Power Purchase Agreements) soulève des interrogations. « La baisse des prix sur le marché de l’électricité pourrait freiner la dynamique d’avant-crise », pointe Julien Lupion. Moins inquiet, Stéphane Pasquier souligne que le point principal n’est pas du côté de l’offtaker mais du LCOE* qui, plus que jamais, « doit être le plus bas possible pour supporter les variations de prix sur le marché de l’électricité ». Ce qui nécessitera aussi d’optimiser encore les conditions de financement.

*Levelized Cost of Energy