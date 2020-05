Les fournisseurs alternatifs suspendus à l’éventuel appel d’EDF

Le jugement du Tribunal de Commerce de Paris mercredi 20 mai en faveur de Total Direct Energie dans le litige qui l’opposait à EDF sur l’Arenh* a soulagé les fournisseurs alternatifs touchés de plein fouet par la baisse des consommations d’électricité. Ils restent cependant suspendus à un éventuel appel du premier électricien de France.

Réplicable

L’engouement suscité par la décision du Tribunal de Commerce auprès des fournisseurs alternatifs s’explique par la nature du lien juridique qu’entretient ...

EDF avec ses concurrents. « C’est un contrat-cadre. Le jugement est donc réplicable à tous les fournisseurs qui l’ont signé », explique Julien Tchernia, le PDG d’EkWateur qui a décortiqué le jugement avec ses avocats ces derniers jours. Mais contrairement aux trois fournisseurs qui ont porté leur dossier contre EDF sur l’Ile de la Cité, Total Direct Energie, GazelEnergie et Vattenfall, EkWateur temporise. « Pas de procès pour nous pour l’instant. Le contrat préconise la négociation entre les parties et cela peut encore passer par là. Par ailleurs, rien ne dit qu’EDF ne va pas faire appel et gagner. Dans ce scénario, le risque pour nous serait élevé car cela reviendrait à payer l’électricité deux fois en cas de remboursement à EDF », indique Julien Tchernia.

Contacté par GreenUnivers, EDF n’a pas pu répondre à la question sur sa volonté de faire appel. Si tel était le cas, le jugement ne serait vraisemblablement pas rendu avant le mois de septembre. Certains petits fournisseurs préfèrent donc observer le déroulement de ces procédures judiciaires et patienter en attendant l’issue.

L’optimisme, en partie retrouvé, des fournisseurs alternatifs n’est pas non plus étranger au déconfinement. Les consommations électriques sont des signes tangibles d’un début de reprise économique après deux mois d’arrêt forcé. « Sur le segment professionnel, certains compteurs s’activent, c’est tout à fait visible car ils étaient quasiment à zéro. Dans le résidentiel, le phénomène de regroupement familial s’estompe. Mais globalement, on ne peut pas encore parler d’un véritable bond car nous sommes juste sortis de la période de chauffe », estime Julien Tchernia.

* Arenh : Accès régulé à l’électricité nucléaire historique