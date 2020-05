Efficacité énergétique : la Fedene veut peser dans le plan de relance

La Fedene a présenté les mesures en faveur des réseaux de chaleur et des opérations d’efficacité énergétique qu’elle espère voir dans le plan de relance économique en préparation au sommet de l’Etat. La fédération propose une combinaison de normes et le renforcement d’outils financiers existants, notamment les certificats d’économies d’énergie (CEE). Les propositions sont évaluées en fonction de leur coût pour les finances publiques, leur impact de relance et leur rapidité d’exécution.

Raccorder davantage

Le taux national de raccordement des bâtiments (résidentiel et tertiaire) à un réseau de chaleur est ...