A Saint-Brieuc, le débat glisse sur l’impact économique

Les pêcheurs ne semblent pas vouloir relâcher la pression sur le projet éolien en mer de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor). Malgré l’intervention de l’Etat la semaine dernière, et l’interdiction du préfet de manifester, ils ont symboliquement échoué samedi dernier neuf de leurs bateaux sur la plage d’Erquy. Une association locale de protection de l’environnement a par ailleurs envoyé au Président de région une lettre ouverte pour dénoncer le manque de retombées économiques du projet. C’est dans ce contexte houleux qu’Ailes Marines, filiale d’Iberdrola, se réunissait aujourd’hui avec les pêcheurs pour se concerter sur un calendrier de sorties des navires.

Lettre ouverte

Au-delà du ...

coup de com’, les détracteurs du parc éolien de Saint-Brieuc affûtent leurs arguments et prennent à partie le Président de la région Bretagne, Loig Chesnais-Girard, quelque peu entre deux chaises sur ce dossier puisque favorable au projet éolien, mais aussi aux pêcheurs… Dans une lettre ouverte de trois pages envoyée le 22 mai, l’Union du Penthièvre et de l’Emeraude pour l’Environnement et le Littoral (Upeel) dénonce un projet dont les retombées économiques, notamment en termes d’emplois, ne seraient pas à la hauteur. Ailes Marines estime sur son site que « le projet mobilisera 2 000 emplois directs en France sur ses différentes phases, dont environ 1 900 emplois seront dédiés à la phase de fabrication des éléments constitutifs du parc ainsi qu’à leur installation ». L’activité de maintenance et d’exploitation du parc devrait quant à elle compter « une centaine d’emplois basés à Saint-Quay-Portrieux au niveau des infrastructures du port de maintenance ».

L’Upeel rappelle de son côté la disparition de Technip et d’Areva du groupement Ailes Marines. « En réalité les côtes françaises représentent un Eldorado pour les entreprises étrangères : jackets fabriqués en Espagne, câbles commandés par RTE à une entreprise norvégienne et fabriqués en Norvège et en Belgique, posés par la société norvégienne, turbines Siemens fabriquées en Allemagne… Il restera à la France un peu d’assemblage temporaire, la promesse de 250 emplois en CDD de 2 ans pour Brest qui aura investi 220 millions d’euros dans son port, de 750 emplois au Havre pour la fabrication des pales et l’assemblage des nacelles en contrepartie d’un engagement financier de 150 millions d’euros pour adapter son port », dénonce l’association dans sa lettre au président de région. Les pêcheurs ont également saisi la Cour de justice européenne sur la pertinence d’accorder une aide d’Etat à ce projet (tarif d’achat renégocié à 155 €/MWh). Ils s’appuient sur des directives européennes pour affirmer « qu’une activité économique ne peut en chasser une autre ».