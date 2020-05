Le bois-énergie, une EnR peu coûteuse pour les finances publiques

Intéressant ce rapport de la Cour des Comptes sur la filière forêt-bois en général, et bois-énergie en particulier. Il évalue l’aide publique à cette filière, qui pèse dans son ensemble 60 Mds€ de chiffre d’affaires et 440 000 emplois, à un peu plus de 1,1 milliard d’euros, dont la moitié à destination du bois-énergie. Les Sages ne remettent globalement pas en cause la pertinence de ces soutiens financiers, mais estiment des efforts nécessaires en matière de préservation de la ressource et de cohérence dans l’organisation.

600 M€/an pour le bois-énergie

Les soutiens publics à la filière forêt-bois se sont élevés à 1,16 Md€ par an en moyenne entre 2015 et 2018. La moitié provient de ...

crédits budgétaires des deux ministères concernés – Transition écologique et solidaire (55%) et Agriculture (45%) – un tiers de dépenses fiscales, le reste se répartissant entre Bpifrance (7%), les régions et départements (5%) et les fonds européens (4 %). Sur cette somme globale, la moitié (600 M€) est consacrée au bois énergie.

Le MTES soutient à hauteur de 312 M€ annuels en moyenne, presque exclusivement au titre du bois énergie (à 98%), par le biais du Fonds chaleur, et des charges de service public d’électricité qui financent les tarifs d’achat garantis dans le cadre des appels à projets de la CRE et sont imputées depuis 2016 sur le compte d’affectation spéciale « transition énergétique ». En hausse depuis 2015, ces charges ont atteint 273 M€ en 2019 et continueront à progresser jusqu’à l’année prochaine, avant de diminuer ensuite au rythme des sorties d’obligation d’achat.

La part des projets consacrés au bois énergie, prépondérante lors de la création du Fonds chaleur, a progressivement diminué pour ne représenter plus qu’un quart des financements accordés en 2018. Les nouveaux projets de chaleur biomasse ont en effet du mal à se montrer compétitifs face à la baisse continue des énergies fossiles et le gel de la trajectoire de la contribution climat énergie. Un état de fait observé également sur d’autres outils consacrés au développement de la filière : « le fonds stratégique forêt-bois, créé en 2014 par le ministère de l’Agriculture, et les appels à manifestation d’intérêt « Dynamic Bois », lancés par l’Ademe en 2015-2016, sont sous-exécutés, car complexes et peu incitatifs. En revanche, Bpifrance mène une action structurante sur l’aval de la filière, à travers les deux « fonds bois » lancés en 2009 et 2013 et un « accélérateur de PME » lancé en 2019 », indique le rapport.

Pour rappel, le bois énergie est la première source d’énergie primaire renouvelable en France avec 40% de la production. La filière biomasse solide, qui repose principalement sur le bois-énergie, représente 55% de la consommation totale d’énergie renouvelable, dont 70% sous forme de chaleur. Au regard de son poids dans les énergies renouvelables en France, son soutien financier reste donc relativement modeste : 600 M€, soit près de dix fois moins que la somme consacrée aux énergies renouvelables électriques sur la même année 2018. C’est d’ailleurs l’un des principaux arguments des partisans d’un rééquilibrage des aides publiques dans les énergies renouvelables.

Recommandations

La Cour des Comptes émet, comme à l’accoutumée, une série de recommandations dont certaines concernent le bois-énergie. La première a trait à la préservation de la ressource forestière. Les Sages notent le paradoxe suivant : même si la forêt est en croissance, elle ne se renouvelle plus assez, que ce soit par régénération naturelle ou par plantation, ce qui génère des craintes sur la disponibilité en bois d’œuvre à moyen terme. Ils estiment ainsi justifiée la création d’un fonds d’aide au repeuplement. D’un montant supérieur aux moyens existants, « ce fonds réunirait tous les financements existants, ainsi qu’une fraction du produit des enchères de quotas carbone européens. Il serait géré par un opérateur tel que l’Ademe », préconisent-ils. La problématique de la disponibilité du bois est centrale pour atteindre les objectifs ambitieux de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui vise 38% de chaleur EnR en 2030, contre 19,9% en 2018. Or, 70% de cette chaleur est issue du bois.

En matière de gouvernance, la filière-bois doit également progresser selon la Cour des Comptes. Il faut dire que son périmètre est à cheval sur deux ministères d’envergure (MTES et Agriculture), ce qui ne facilite guère la gouvernance : « La filière forêt-bois ne constitue toutefois la priorité d’aucun de ces ministères, chargés d’autres enjeux sensibles (agriculture, énergie, logement) » remarque la Cour. Cette dernière observe néanmoins des progrès à l’instar de l’installation en 2014 du comité stratégique de la filière forêt bois, sous l’égide du conseil national de l’industrie.