L’Etat prépare un « vrai coup de pouce au véhicule électrique »

Semaine décisive pour l’industrie automobile. L’Etat va dévoiler ce 26 mai un plan de relance, très attendu par la filière. Il sera présenté par le président de la République en personne. La date a été confirmée par le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire. Lequel a précisé les « trois grandes orientations » du plan, et mis la pression sur Renault pour ...

investir dans les batteries.

Premier axe du plan : « relancer la demande et en particulier la demande de véhicules propres, ceux qui émettent le moins de CO2. On doit en profiter pour renouveler le parc automobile français », a souligné Bruno Le Maire ce 25 mai chez nos confrères de BFMTV–RMC. « Et donner un vrai coup de pouce au véhicule électrique. » Sans rentrer dans les détails, le ministre a mis en avant un outil qu’il juge « très efficace », la prime à la conversion automobile. Elle doit notamment permettre d’écouler les stocks de véhicules (pas forcément électriques) qui se sont accumulés faute de ventes pendant la période de confinement.

Alliance dans les batteries

Deuxième orientation, soutenir les PME de la filière (notamment leurs investissements dans le numérique et la robotique). Mais surtout, troisième axe, « il n’est pas question de faire un plan pour l’industrie automobile sans que les deux grands constructeurs, PSA et Renault, ne prennent d’engagements sur la localisation en France de leurs véhicules nouveaux, c’est-à-dire les véhicules électriques », a pointé Bruno Le Maire. Dit autrement, qu’ils privilégient la fabrication dans l’Hexagone des modèles hybrides, électriques et « peut-être demain » à hydrogène. Le ministre voudrait « des engagements chiffrés ».

Dans le cas particulier de Renault, le gouvernement maintient la pression. Le prêt bancaire de 5 Mds€ garanti par l’Etat, que demande le constructeur, « n’est toujours pas signé, il reste des négociations ». Bruno Le Maire a très clairement ouvert la voie à des fermetures d’usines de la marque au losange, comme évoqué ces derniers jours dans les médias. L’Etat ne s’y opposera pas. Il ne renforcera pas non plus sa participation au capital. Par contre, « il y a un engagement que doit prendre Renault », a insisté le ministre. C’est d’investir dans le projet franco-allemand de fabrication de batteries.

Aux côtés de PSA et Total-Saft, « nous voulons que le deuxième constructeur français soit actionnaire et participe à cette alliance. » Le sujet est explicitement sur la table des discussions. « Alors que la batterie va représenter 30 à 40% de la valeur du véhicule […] il faut rapatrier la production de valeur en France et donc rapatrier la production de batteries. » C’est plus largement une priorité à l’échelle continentale. La Banque européenne d’investissement (BEI) a ainsi rappelé la semaine dernière l’importance qu’elle accordait à la création d’une filière industrielle des batteries. La BEI prévoit de mobiliser 1 Mds€ en 2020, c’est-à-dire autant en une année que sur la décennie passée. A ce jour, les projets de nouvelles usines de batteries en Europe – approuvées ou en cours d’évaluation – représentent une capacité de 51 GWh/an. A comparer aux 49 GWh déjà en fonctionnement sur le Vieux Continent, bien loin des 447 GWh recensés en Chine.