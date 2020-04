Prix négatifs : la série continue

(Crédit : EDF)

La situation ne s’arrange pas sur le marché de gros de l’électricité, en catégorie spot, comme les spécialistes le prévoyaient et l’analysaient la semaine dernière. On en est à 13 nouvelles heures de prix négatifs sur le marché day ahead, hier dimanche 19 avril, aujourd’hui et demain mardi, avec un plus bas à -23,12€ (détails ci dessous), c’est-à-dire autant que le week end dernier.

En revanche, les prix sur les marchés à terme remontent assez rapidement et ont atteint 44,80€/MWh pour les livraisons en base en 2021, contre un plancher de 37€/MWh il y a un mois. Interrogé ...