Qarnot Computing collecte 6 M€ pour ses mini-datacenters chauffants

(@Qarnot)

Joyeux dixième anniversaire pour Qarnot Computing, cet inventeur de radiateurs-ordinateurs qui chauffent les logements tout en fournissant de la puissance de calcul informatique. Il vient de boucler une augmentation de capital de 6 M€, apportés à part égales par la Banque des Territoires, le fonds Engie Rassembleurs d’énergies, l’investisseur venture dans l’immobilier A/O Proptech et Casino. Les fondateurs, et en particulier Paul Benoit, restent majoritaires. La précédente augmentation de capital, en 2016, plafonnait à 2,5 M€, fournis par le constructeur et exploitant d’entrepôts de données Data4.

Qarnot disposait alors de 400 mini-datacenters à calories ; il en a maintenant 1 200 dans plusieurs bâtiments à Paris et Bordeaux et voit grossir son carnet de commandes. « Notre chiffre d’affaires double annuellement depuis 2018 et nous espérons faire de même cette année, si la crise le permet, avec un résultat ...