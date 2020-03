« Notre souci majeur : maintenir la production  » [Nicolas Wolff, Boralex]

(Crédit : Boralex)

L’arrêt de la construction de leurs parcs n’est pas le seul problème que rencontrent les promoteurs éoliens. « Nous avons une autre préoccupation, encore plus importante à l’heure actuelle : assurer la continuité de la production », indique Nicolas Wolff, directeur général de Boralex Europe et aussi président de France Energie Eolienne. Le souci est simple à exprimer mais pas à régler : faut-il maintenir l’entretien préventif sur site – Boralex en compte 63 en France – au risque de mettre en danger les personnels ou privilégier la maintenance dite curative et voir des turbines tomber en panne au fil des semaines et mois qui viennent ?

Trois mois pour redémarrer

« Le risque est alors de subir des pannes lourdes, sévères. Nous préférons modifier les modes opératoires des personnels pour la maintenance préventive, ...