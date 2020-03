Eolien en mer : Valorem se jette à l’eau

Valemo, la filiale de Valorem dédiée aux métiers de la conduite, de l’exploitation et de la maintenance d’EnR, a ouvert un centre de coordination maritime dédié à l’éolien en mer. Hébergée sur son site nantais, la salle de contrôle a vocation à assurer la surveillance et le pilotage des opérations de construction et de maintenance des futurs parcs éoliens au large des côtes françaises. Des discussions sont actuellement en cours avec les principaux acteurs impliqués dans ces projets : EDF RE et Iberdrola.

1er centre français

Officiellement inauguré le 3 avril prochain, sauf annulation imposée par le coronavirus, le centre nantais de coordination maritime de Valemo sera ...