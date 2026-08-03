TotalEnergies fait affaire avec Shell et KKR dans les renouvelables

Par
Jacopo Landi
-
Print Friendly, PDF & Email
(c) – Jacopo Landi

TotalEnergies annonce l’acquisition de l’activité dans le solaire et l’éolien terrestre en Europe de Shell et un accord avec KKR pour lui céder 50% d’un portefeuille renouvelable dans quatre pays européens, dont la France.  

Shell se sépare ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

 

Article précédentSemestriels : l’acquisition britannique pèse sur la dette d’Engie
Article suivantLes prix du gaz conduisent à des paris risqués sur l’hiver [Marchés]