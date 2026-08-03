TotalEnergies fait affaire avec Shell et KKR dans les renouvelables

TotalEnergies annonce l’acquisition de l’activité dans le solaire et l’éolien terrestre en Europe de Shell et un accord avec KKR pour lui céder 50% d’un portefeuille renouvelable dans quatre pays européens, dont la France.
Shell se sépare ...
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