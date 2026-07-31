Semestriels : l’acquisition britannique pèse sur la dette d’Engie

Cinq points à retenir des semestriels d’Engie présentés aujourd’hui :
- La dette progresse de 16 Mds€ par rapport à fin 2025, pour atteindre 55 Mds€. C’est l’effet de l’acquisition du grand réseau de distribution anglais UK Power Networks qui pèse pour 19 Mds€ partiellement compensés par les flux de trésorerie et une augmentation de capital.
- Le résultat d’exploitation ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?Je me connecte