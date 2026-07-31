Semestriels : l’acquisition britannique pèse sur la dette d’Engie

Par
GreenUnivers
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@UK Power Networks

Cinq points à retenir des semestriels d’Engie présentés aujourd’hui : 

  • La dette progresse de 16 Mds€ par rapport à fin 2025, pour atteindre 55 Mds€. C’est l’effet de l’acquisition du grand réseau de distribution anglais UK Power Networks qui pèse pour 19 Mds€ partiellement compensés par les flux de trésorerie et une augmentation de capital.
  • Le résultat d’exploitation ...

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