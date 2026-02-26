Chez Engie, un grand réseau électrique, un futur président et des résultats en baisse

Présentation des résultats annuels 2023 d’Engie (capture d’écran)

Tir groupé pour Engie aujourd’hui. Le groupe présente son futur président, mise gros pour acquérir un important réseau électrique en Angleterre et affiche des résultats 2025 en demi-teinte.

Actuel président du conseil d’administration de l’industriel verrier Verralia et auparavant dirigeant de Tarkett, une entreprise de revêtements ...