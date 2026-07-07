Les relais de croissance selon Octopus, Reden et Ze Energy

[Compte-rendu] Céline Stein, directrice générale d’Octopus Energy France, Frank Demaille, CEO de Reden, et Nicolas Wolff, CEO de ZE Energy ont dessiné les contours d’un « nouveau monde » où la flexibilité, le pilotage de l’énergie et la diversification géographique deviennent les moteurs de croissance, lors de la 12ème conférence de GreenUnivers sur le financement des infrastructures, le 1er juillet à Paris. Ce compte-rendu est réalisé avec l’aide de l’IA puis supervisé par la rédaction.

Patricia Laurent (GreenUnivers), Céline Stein (Octopus Energy), Frank Demaille (Reden), Nicolas Wolff (Ze Energy), conférence GreenUnivers, @ Memento

S’affranchir des aides publiques

Premier constat partagé : il faut apprendre à avancer sans plus attendre grand-chose des pouvoirs publics à longue échéance. Céline Stein, dont le groupe britannique investit chaque année ...