Quels sont les moteurs de la consommation mondiale d’électricité ?

Alexis Gazzo, EY, 1er juillet 2026 @ Memento

[Compte-rendu] L’électrification des usages, l’essor de l’intelligence artificielle et des data centers, la montée en puissance du solaire et les nouveaux besoins industriels transforment profondément les équilibres offre/demande, a expliqué Alexis Gazzo, global leader, climate change and sustainability services d’EY, en ouverture de la 12e conférence de GreenUnivers sur le financement des infrastructures d’énergies renouvelables le 1er juillet, avec une présentation disponible en fin d’article.

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