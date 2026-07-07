Quels sont les moteurs de la consommation mondiale d’électricité ?

[Compte-rendu] L’électrification des usages, l’essor de l’intelligence artificielle et des data centers, la montée en puissance du solaire et les nouveaux besoins industriels transforment profondément les équilibres offre/demande, a expliqué Alexis Gazzo, global leader, climate change and sustainability services d’EY, en ouverture de la 12e conférence de GreenUnivers sur le financement des infrastructures d’énergies renouvelables le 1er juillet, avec une présentation disponible en fin d’article.
La crise du détroit d’Ormuz a rappelé que la décarbonation européenne ...
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