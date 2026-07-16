La plus grande usine de CSR de France démarre

Crédit : T. Blosseville

Reportage – Déchets d’ameublement, de bois, plastique et cartons : de larges volumes de matières non recyclables attendent dans un entrepôt flambant neuf à Martigues (Bouches-du-Rhône) d’être broyées, puis conditionnées pour servir de combustible pour des cimenteries. Le temps d’une journée, l’usine s’est ...