La plus grande usine de CSR de France démarre

Par
Thomas Blosseville
-
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Crédit : T. Blosseville

Reportage – Déchets d’ameublement, de bois, plastique et cartons : de larges volumes de matières non recyclables attendent dans un entrepôt flambant neuf à Martigues (Bouches-du-Rhône) d’être broyées, puis conditionnées pour servir de combustible pour des cimenteries. Le temps d’une journée, l’usine s’est ...

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