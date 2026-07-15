Les raccordements électriques des EnR sont saturés sur 10% du territoire

Les gestionnaires de réseaux ont un message pour les développeurs de projets solaires et éoliens : « écoutez le réseau. On a utilisé au maximum les marges dont on disposait. Intégrez dès le départ de vos projets la question du réseau », demande Cédric Boissier, directeur du raccordement chez d’Enedis. Avec son homologue RTE, le distributeur d’électricité a ...

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