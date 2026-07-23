Hynamics, la filiale d’EDF dans l’hydrogène, n’est pas facile à vendre

Station hydrogène Belfort ©idxprod

EDF demande-t-il trop pour sa filiale Hynamics, spécialisée dans l’hydrogène et en vente depuis quelques mois ? Oui, selon un acteur de la filière qui a étudié le dossier : « Hynamics est largement survalorisé », confie-t-il à GreenUnivers. Plusieurs experts interrogés par GreenUnivers pointent l’hétérogénéité du portefeuille de projets de Hynamics et son manque de maturité. De son côté, l’électricien national a engagé le recentrage de sa filiale et espère « pouvoir boucler l’ouverture de capital d’Hynamics d’ici fin 2026. »

Des actifs à déprécier ?

L’acteur précité chiffre à ...