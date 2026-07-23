Eolien flottant : BW Ideol fait équipe avec NGE en Méditerranée

Modélisation de l’usine préparée à Fos – Source : BW Ideol

Le fabricant de flotteurs éoliens BW Ideol s’associe au groupe de BTP NGE pour son éventuelle usine destinée à voir le jour sur le port de Fos-sur-mer. Les deux parties seront à égalité dans le projet qui représente un investissement de 200 M€. Son aboutissement est étroitement lié au succès du dixième appel d’offres éolien en mer français (AO10).

Pour prendre la décision finale d’investissement « il nous faut ...