Biométhane : la révision du tarif d’achat refusée par le CSE

Avec 27 textes à son ordre du jour, la séance de ce jour au Conseil supérieur de l’énergie (CSE) est une des plus denses jamais organisée. Elle reste en cours au moment où nous publions. Les discussions pourraient continuer jusqu’à 20h. Selon nos informations, le projet ...
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