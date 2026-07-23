Réseaux de chaleur : où en est Engie dans son recentrage ?

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Engie avait décidé début 2025 de céder une bonne partie des activités internationales de sa division « Local Energy Infrastructures » (LEI), spécialisée dans la production et la distribution de chaleur et de froid dans les villes et les sites industriels. Présente autrefois dans 17 pays à travers le monde, l’entité devait se recentrer sur l’Europe, dans 5 pays : France, Espagne, Italie, Allemagne et Pologne. Ailleurs, des mises en vente avaient été lancées. Aujourd’hui, Engie LEI prévoit de ...