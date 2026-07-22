France Agrivoltaïsme sonne l’alarme jusqu’à l’Elysée

Par
Jean-Philippe Pié
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« L’agrivoltaïsme menacé, les intérêts agricoles bafoués », gronde l’association France Agrivoltaïsme dans un communiqué adressé aujourd’hui à la presse. Son co-président Olivier Dauger, aussi l’un des dirigeants de la FNSEA et de France Gaz Renouvelables doit rencontrer demain matin un conseiller du Président de la République, au sujet des gaz renouvelables mais aussi des centrales photovoltaïques en milieu agricole, selon nos informations. La FNSEA, les Chambres d’agriculture, la Coopération agricole comptent monter au créneau en soutien.

Le motif de la grogne ? « Si ...

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