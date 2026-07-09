Soutien au biométhane, capacité, DPE et CEE au menu du CSE

Le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) se réunit le 23 juillet pour examiner une importante quantité de textes. Parmi eux figure un projet d’arrêté abaissant de 25 GWh à 13 GWh le seuil pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat pour la production de biométhane. Cet arrêté tarifaire doit rester en vigueur « jusqu’au ...

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