Soutien au biométhane, capacité, DPE et CEE au menu du CSE

Par
Jacopo Landi
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Le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) se réunit le 23 juillet pour examiner une importante quantité de textes. Parmi eux figure un projet d’arrêté abaissant de 25 GWh à 13 GWh le seuil pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat pour la production de biométhane. Cet arrêté tarifaire doit rester en vigueur « jusqu’au ...

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