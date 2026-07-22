Engie, Elyse et Fertighy lauréats du soutien à la production d’hydrogène

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Le mécanisme de soutien à la production d’hydrogène, évoqué dès 2020 mais lancé fin 2024 seulement, boucle un premier appel d’offres pour lesquels trois projets sont lauréats. Ils représentent une capacité cumulée de 161,4 MW d’électrolyse, pour une cible de 200 MW. Ils seront soutenus au total à hauteur de 778 M€ sur quinze ans, davantage donc que ...