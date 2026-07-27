En Gironde, des centrales solaires à l’arrêt

Plusieurs centrales solaires sont à l’arrêt en Gironde, dans le périmètre exposé au feu géant qui a ravagé le centre-ouest du département ce week-end et reste actif. La centrale exploitée par Neoen en milieu forestier dans la commune de Cestas s’est retrouvée encerclée par les flammes. Elle a été défendue par l’intervention des pompiers mais aussi protégée par les espaces débroussaillés autour. Des dégâts, notamment sur des câbles souterrains et sur des boites de jonction, sont constatés mais restent limités.

La centrale solaire de Cestas au milieu des parcelles brûlées @Google Maps

Engie qui opère une centrale solaire à Salaunes indique qu’elle ...